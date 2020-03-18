كيفن دورانت.. كورونا "لا يرحم" نجم كرة السلة الأميركية

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نقلت وكالة "رويترز" عن موقع "أثليتيك"، الثلاثاء، أن كيفن دورانت لاعب بروكلين نتس أصيب بفيروس كورونا بعد أقل من أسبوع على تعليق منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بسبب تفشي الوباء.

ونُقل عن دورانت، لاعب فريق كل النجوم 10 مرات، قوله "يجب على الجميع أن يأخذوا حذرهم، اعتنوا بأنفسكم وانعزلوا. سنمر بهذه العملية".

وأعلن بروكلين نتس المنافس في "إن بي إيه"، الثلاثاء، أن 4 لاعبين في الفريق أصيبوا بفيروس كورونا.

ولم تظهر الأعراض على ثلاثة لاعبين منهم، بينما أظهر لاعب بعض الأعراض للفيروس سريع الانتشار.

ويأتي الإعلان بعد أيام من إصابة اثنين من لاعبي يوتا جاز بالفيروس. وقال نتس في بيان مكتوب إنه تم عزل اللاعبين الأربعة ويحظون الآن بعناية الفريق الطبي دون الكشف عن أسماء اللاعبين.

وقال الفريق "تتصل المؤسسة الآن بكل الأشخاص الذين خالطوا اللاعبين ومن بينهم منافسون واجهناهم مؤخرا، ويعمل الفريق عن كثب مع السلطات الصحية".

"طلب الفريق من كل أفراده البقاء رهن العزل ومراقبة وضعهم الصحي والاتصال الدائم بالجهاز الطبي للفريق".

وكانت آخر مباراة لعبها نتس أمام ليكرز في لوس أنجلوس في العاشر من مارس.

وفي اليوم التالي علق المسؤولون المسابقة حتى إشعار آخر، بعد أن تسبب فيروس كورونا في فوضى عارمة في قطاع الرياضة على مستوى العالم.