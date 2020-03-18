بالفيديو.. هكذا يحافظ نجوم ريال مدريد على لياقتهم في "العزل"

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مع دخول لاعبي ريال مدريد في عزل منزلي بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة في النادي الإسباني بفيروس "كورونا" المستجد، يبدو أن اللاعبين يبذلون جهدا كبيرا للحفاظ على لياقتهم البدنية بعيدا عن الملاعب.

وتوقف الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد واقعة لاعب السلة في ريال مدريد، ثم جاءت إصابة 5 أعضاء من فالنسيا بالمرض لتزيد الطين بلة، وتضيف مزيدا من الغموض بشأن مصير الموسم الجاري.

إلا أن نشاط لاعبي ريال مدريد لم يتوقف حتى أثناء العزل، حسب مقطع فيديو بثه النادي على موقعه وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو قائد الفريق سيرجيو راموس، وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وكريم بنزيمة وخاميس رودريغيز وداني كارفاخال وفينيسيوس ورودريغو ورافايل فاران، وهم يمارسون التدريبات الرياضية سواء في منازلهم أو في صالات الألعاب الرياضية.

ومن غير الواضح ما إذا كان الموسم الجاري من الدوري الإسباني سيلغي أم سيستكمل، وكذلك الحال بالنسبة لدوري أبطال أوروبا، حيث كان من المفترض أن يحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب دور الـ16، هذا الأسبوع.