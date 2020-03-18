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أنباء "رائعة" للاعب تشلسي المصاب بكورونا

18
MARCH
2020
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أعلن المدير الفني لتشلسي الإنجليزي فرانك لامبارد، أن لاعب الفريق المصاب بفيروس كورونا المستجد كالوم هودسون أودوي "يتعافى بشكل رائع"، بعدما أصبح أول لاعب في الدوري الممتاز يصاب بالمرض.
 
 
وجاءت نتيجة فحوص اللاعب البالغ عمره 19 عاما للفيروس إيجابية الأسبوع الماضي، ليغلق تشلسي مركز التدريب مع مطالبة كل لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي بالعزل الذاتي كإجراء احترازي.
 
وقال لامبارد لموقع النادي على الإنترنت: "أنا سعيد بالقول إنه بخصوص حالة كالوم فقد تعافى بشكل رائع، وتقريبا يشعر بأنه طبيعي، وهو الأمر الذي نود جميعا سماعه بكل تأكيد".
 
وأضاف قائد الفريق السابق: "أدرك تماما أنه لن يكون بوسع الجميع التعافي من هذا الفيروس، لذا أطالب مجتمع كرة القدم والرياضة بمواصلة التصرف بشكل مسؤول والتفكير في صحة الآخرين".
 
وأعلن تشلسي أنه أعاد افتتاح مركزه التدريبي لمن لم يخالط هودسون أودوي عن قرب في الفترة الأخيرة.
 
وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الرابع من أبريل بسبب الانتشار السريع للفيروس، الذي أوقف أغلب منافسات الرياضة في العالم.
 
وأصاب الفيروس الذي يشبه الإنفلونزا، أكثر من 190 ألف شخص حول العالم، بينما قتل أكثر من 7500.
 
وأضاف لامبارد: "لا نزال لا نعرف متى ستعود منافسات كرة القدم الرسمية، لكن لا يوجد ما يدعو للقلق كثيرا بخصوص ذلك حاليا".
 
وتابع: "كلنا نفتقد كرة القدم، لكن في الوقت الحالي أهم شيء التصرف بمسؤولية وبما يصب في مصلحة المجتمع".
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