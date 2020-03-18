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رئيس ريال مدريد الأسبق في حالة حرجة متأثرا بكورونا

18
MARCH
2020
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نقل رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الأسبق لورينزو سانز إلى أحد مستشفيات مدريد بحالة حرجة إثر حمى شديدة، كشفت الفحوص أن سببها فيروس كورونا.

وعانى سانز (76 عاما) من أعراض الحمى في الأيام الماضية، ونصحه الأطباء بضرورة الخضوع لاختبار فيروس "كوفيد 19" وذلك وفقا لما أعلنته صحيفة "إيديال" في غرناطة.يذكر أن لورينزو سانز تولى رئاسة ريال مدريد لمدة 5 سنوات بين عامي 1995 و2000 وعاد الفريق في عهده لمنصات التتويج بدوري أبطال أوروبا، وذلك في عام 1998 على حساب يوفنتوس الإيطالي بعد ابتعاد أكثر من 30 عاما عن التتويج.

كما نجح الريال في عهد سانز في الفوز بلقب دوري الأبطال مرة أخرى عام 2000 على حساب فالنسيا الإسباني، ولكن ذلك لم يشفع له في انتخابات منصب رئاسة النادي عام 2000 التي خسرها لصالح فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالي.

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