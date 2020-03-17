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الفيفا يدرس تاثير "كورونا" على عقود اللاعبين

17
MARCH
2020
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يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التأثير المحتمل لتأجيل المنافسات على عقود اللاعبين،  بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في تعليق مسابقات الدوري في أوروبا ومناطق متفرقة من العالم.
 
وتم تعليق المنافسات في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا (إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا)،  وكذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ما ينذر بتكدس المباريات حال استئناف المنافسات في وقت لاحق هذا العام.
 
لكن الكثير من اللاعبين يرتبطون بعقود مع أنديتهم حتى نهاية الموسم الحالي وستنتهي عقودهم في 30 يونيو، مما أثار أسئلة عن الكيفية التي ستستكمل بها الفرق الموسم بالتشكيلات الحالية.
 
ونقتل رويترز عن متحدث باسم الفيفا: "يجري الفيفا تقييما للوضع الحالي ومدى التأثير المحتمل الذي قد يتسبب فيه على كل جوانب اللعبة".
 
وأضاف "سنكشف المزيد من التفاصيل والمعلومات في الوقت المناسب".
 
وقد تتأثر فرق مثل تشلسي، الذي يسعى للتأهل للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، حيث تنتهي عقود لاعبين بارزين مثل أوليفييه جيرو وويليان في 30 يونيو.
 
وسيتم فتح نافذة الانتقالات الصيفية بعد انتهاء الموسم مما يثير الشكوك بشأن إذا ما كان سيتم السماح بانتقال اللاعبين قبل أن يستكمل الموسم الحالي.
 
وقد يتم تأجيل بطولة كأس أوروبا 2020، التي ينافس فيها 24 فريقا والمقررة في 12 دولة في الفترة من 12 يونيو  إلى 12 يوليو، لمدة عام لمنح فرصة لمسابقات الدوري المحلية لاستكمالالموسم.
 
ويتعرض الاتحاد الاوروبي (اليويفا) لضغوط لإعطاء أولوية لإنهاء المسابقات المحلية وتتزايد الدعوات لتأجيل بطولة أوروبا2020 وسيجتمع ممثلون عن الأندية ومسابقات الدوري في أوروبا والاتحادات الوطنية لمناقشة الأمر الثلاثاء.
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