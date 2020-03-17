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أسطورة هولندا لكلوب: توقف عن البكاء

17
MARCH
2020
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طالب أسطورة الكرة الهولندية، ويليم فان هانغيم، الألماني يورغن كلوب المدير الفي لفريق ليفربول الإنجليزي بالكف عن البكاء على الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تشامبيونزليغ".
 
وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام نظيره الإسباني أتلتيتكو مدريد بنتيجة 4-2 بمجموع المباراتين في دور الستة عشر من المسابقة، بعد هزيمة الأول بنتيجة 3-2 في مباراة الإياب التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي على ملعب أنفيلد، علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بهزيمة الفريق الإسباني بهدف دون رد.
 
وأقر كلوب في وقت لاحق أن أتلتيكو مدريد استحق بالفعل التأهل إلى دور الـ8 من البطولة، لكنه شكك في الأسلوب الدفاعي الصريح الذي لعب به الروخي بلانكوس، بقوله "إنه لا يفهمه".
 
لكن هانغيم الذي كان ضمن لاعبي منتخب هولندا الذي خسر في نهائي كأس العالم ضد ألمانيا الغربية في عام 1974، سارع إلى فتح النيران على كلوب، بقوله: "أنا بالفعل غاضب من الأشخاص الذين يعتقدون أنه ينبغي على الجميع أن يهاجم في أرض الملعب مثل كلوب الذي تحدث بصورة غير لائقة عن دييغو سيميوني وأتلتيكو مدريد".
 
وأوضح هانغيم الذي فاز مع فريق فينورد الهولندي بلقب بطولة كأس السوبر الأوروبي في العام 1970: "في مدريد ليفربول انهزموا أمام أتلتيكو وخرجوا بخسائر عديدة، وليفربول يمتلك نقاطا كثيرة جدًا في إنجلترا، ويستطيع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، ثم بعد ذلك تلعب في دوري الأبطال وتخرج من البطولة وتبدأ في مهاجمة أسلوب لعب سيميوني".
 
وتابع: "ما فعله أتلتيكو مدريد في أنفيلد كان رائعا. أتلتيكو مدريد نجح في العودة إلى المباراة بعد أن كان متأخرا بهدفين".
 
وأتم هانغيم كلامه مخاطبا كلوب: "لذا فهي خطيئتك، وعليه يجب أن تتوقف عن البكاء والشكوى وتقدم التهنئة للإسبان".
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