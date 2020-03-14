ما هي رسالة رونالدو؟

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أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، أمس الجمعة، على حسابه الشخصي في "انستغرام"، ضرورة الإنصات لنصائح السلطات في مواجهة فيروس كورونا، وقال إن حماية الأرواح أهم من أي مصلحة.

وأبدى لاعب ريال مدريد السابق قلقه حيال انتشار فيروس كورونا، كما أعلن دعمه للأشخاص الذين فقدوا أقاربهم جرائه والمصابين به.

وقال إن "العالم يمر بلحظة صعبة وتتطلب رعاية واهتماماً جماعياً من الكل. اليوم لا اتحدث إليكم كلاعب ولكن كابن وأب وكإنسان مطلع على آخر الأحداث التي يمر بها العالم".

وأضاف "من الضروري إتباع توصيات منظمة الصحة العالمية والحكومات عن كيفية التعامل مع الوضع. حماية البشر فوق أي اهتمام آخر".



وتابع "أريد أن أرسل كل دعمي لأولئك الذين فقدوا أحد أحبائهم. تضامني مع الذين يحاربون الفيروس، مثل صديقي دانيل روغاني (لاعب يوفنتوس)، وكل دعمي للعمل المدهش الذي يقوم به الأطباء المحترفون الذين يعرضون أنفسهم للخطر لإنقاذ آخرين".

ويخضع رونالدو حالياً للحجر الصحي مع صديقته وابنه في البرتغال، بعد أن سافر مطلع الأسبوع للبقاء في جانب والدته التي أصيبت بجلطة دماغية الأسبوع الماضي.