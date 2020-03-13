living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ويفا يتخذ "القرار الصعب" بشأن دوري الأبطال

13
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) تأجيل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ الأسبوع المقبل، بسبب فيروس كورونا الجديد.
 
 
وأعلن (ويفا) الجمعة تأجيل المباريات المقررة الثلاثاء والأربعاء والخميس، من دور الـ16 في بطولتي أوروبا الرئيسيتين.
 
وسيعني القرار تأجيل المباريات التالية في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال:
 
كما سيتم تأجيل جميع مباريات إياب دور الـ16 من بطولة يوروبا ليغ، وذلك بعد إقامة مباريات الذهاب الخميس.
 
كما أعلن ويفا تأجيل سحب قرعة الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا واليوروبا ليغ، المقررة في 20 مارس المقبل.
 
وستجتمع لجنة من (الويفا) الثلاثاء، لتحديد مصير بطولاتها، دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ وكأس أوروبا المقبلة في يونيو.
 
ومن المتوقع أن يوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جميع البطولات الجارية حتى إشعار آخر، وتأجيل بطولة كأس أوروبا للعام المقبل 2021.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout