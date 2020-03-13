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الفيفا يؤجل تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية بسبب كورونا

13
MARCH
2020
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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه سيؤجل مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر هذا الشهر بعد طلب من الاتحاد القاري بسبب مخاوف فيروس كورونا.
 
وأوضح الفيفا في خطاب لاتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) نشره الأخير عبر تويتر أنه سيبحث عن مواعيد جديدة للمباريات التي كانت مقررة بين 23 و31 مارس آذار الجاري.
 
ويلعب العديد من لاعبي أمريكا الجنوبية في دول أوروبية ينتشر بها الفيروس وقد يضطروا لدخول الحجر الصحي عند العودة لبلادهم.
 
وقال الكونميبول في بيان في حسابه في تويتر إنه قرر تأجيل مباريات الأسبوع المقبل بكأس كوبا ليبرتادوريس.
 
وكان من المقرر إقامة 18 مباراة في القارة ما بين 15 و21 مارس آذار.
 
وأبلغت فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا نظيرها خوسيه أستيجاراجا في الكونميبول أن صحة وأمن كل المشاركين في تصفيات كأس العالم أهم أولوياتها.
 
وكتبت في خطاب ”سنواصل العمل والتشاور معك ومع فريقك للعثور على مواعيد بديلة يمكن إقامة المباريات فيها وهو أمر يستلزم... الحلول لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي والمتغير“.
Reuters
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