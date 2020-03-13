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مدرب أرسنال: أدركت أنني مصاب بكورونا "قبل الكشف"

13
MARCH
2020
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ضربة جديدة كبيرة يوجهها فيروس كورونا لكرة القدم الأوروبية بعدما أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخيمس، إن مدربه ميكيل أرتيتا اصيب بفيروس كورونا وسيخضع لاعبو الفريق الأول للعزل الذاتي نتيجة لذلك.
 
وأغلق النادي مركز التدريبات بشكل مؤقت.
 
وقال ميكيل أرتيتا، البالغ عمره 37 عاما، وتولى تدريب أرسنال في ديسمبر، بعدما عمل كمساعد لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي، إنه شعر بالمرض "قبل خضوعه للكشف".
 
وتابع "الأمر محبط لكني خضعت للكشف بعد شعوري بحالة سيئة. سأعود للعمل في أسرع وقت يتم السماح فيه لي بذلك".
 
وقال أرسنال إنه يتوقع عودة العاملين الذين لم يختلطوا بالمدرب الإسباني في الأيام المقبلة وإن مركز التدريب سيتم تعقيمه.
 
تأجيل سابق
 
وتأجلت مباراة "المدفعجية" ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء بعد إعلان إيفانغيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس، الذي واجه أرسنال في الدوري الأوروبي، إصابته بفيروس كورونا.
 
وقال أرسنال إن بعض لاعبي الفريق تقابلوا مع ماريناكيس بعد المباراة يوم 27 فبراير.
 
وأضاف أرسنال في بيان "أي شخص في أرسنال اختلط بميكيل في الفترة الأخيرة سيخضع إلى العزل الذاتي كما تنص قواعد الحكومة. نتوقع أن يكون العدد كبيرا بما في ذلك جميع لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي".
 
وأوضح راؤول سانييهي مدير كرة القدم بالنادي "ميكيل وجميع لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي سيحظون بالدعم الكامل ونتطلع للعودة للتدريبات وخوض المباريات بمجرد الحصول على الموافقات الطبية. بالتأكيد تعافي ميكيل أولويتنا جميعا الآن.
 
وتابع: "من الواضح أننا لن نستطيع خوض بعض المباريات وفقا للجدول الحالي"، وذلك قبل أن يصدر قرار بالفعل بتأجيل مباراة الفريق على ملعب برايتون في الجولة الثلاثين من البريميرليغ.
 
ويأتي إعلان أرسنال بعدما ذكر ريال مدريد الإسباني إن الفريق الأول بالنادي يخضع للحجر الصحي بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا.
 
كما يخضع لاعبو والجهاز التدريبي ليوفنتوس بطل إيطاليا للحجر الصحي بعد إصابة المدافع دانييلي روجاني بالفيروس، الأربعاء.
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