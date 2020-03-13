فيروس كورونا: إلغاء سباق الجائزة الكبرى الأسترالي ل F1

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أعلن الفورمولا 1 يوم الجمعة عن إلغاء سباق الجائزة الكبرى الأسترالي في نهاية هذا الأسبوع. كان ماكلارين قد انسحب بالفعل من السباق بعد أن أثبتت إصابة أحد أفراد طاقمها بالفيروس التاجي أثناء وجوده في ملبورن حيث ظهرت عليه أعراض وعزل نفسه.

وقد أدى ذلك في النهاية إلى إلغاء السباق الافتتاحي للموسم الأحد، بعد محادثات في وقت متأخر من الليل بين كبار المسؤولين من جميع الفرق.

“الفورمولا 1 و FIA ، بدعم كامل من شركة الجائزة الكبرى الأسترالية [AGPC]”اتخذت القرار بإلغاء جميع أنشطة الفورمولا 1 لسباق الجائزة الكبرى الأسترالي” ، قالت F1 على تويتر. الفورمولا 1 و FIA ، بدعم كامل من شركة الجائزة الكبرى الأسترالية (AGPC) ، اتخذوا القرار بأن جميع تم إلغاء نشاط الفورمولا 1 لسباق الجائزة الكبرى الأسترالي وقال مكلارين إن انسحابهم جاء من “واجب الرعاية ليس فقط لموظفي وشركاء ماكلارين F1” ،