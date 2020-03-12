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قررت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مساء الأربعاء، تعليق الموسم المنتظم "حتى إشعار آخر"، وذلك بسبب إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس كورونا المستجد.



وقبل يومين، حضر اللاعب الفرنسي رودي غوبير مؤتمرا صحفيا قبيل مباراة فريقه يوتا جاز، ضد أوكلاهوما سيتي، إلا أنه صدم الجميع بسخريته من الإجراءات الوقائية المتبعة ضد كورونا.



وقام غوبير بلمس جميع الميكروفونات الموجودة، ساخرا من الفيروس.

وفجر الخميس، وقبيل انطلاقة المباراة، أعلن يوتا جاز غياب غوبير لشعوره بالمرض، قبل أن يعلن إصابته بكورونا.



وقال النادي إن بعض اللاعبين الآخرين شعروا بآلام، ما دفع اتحاد كرة السلة الأمريكية إلى تعليق منافسات الدوري.

وحتى فجر الخميس، سجلت الولايات المتحدة 1302 إصابة بكورونا، أعلن عن وفاة 38 حالة منها.