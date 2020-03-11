رونالدينيو يتحدث لأول مرة بعد إعتقاله في الباراغواي

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تحدث نجم برشلونة السابق، البرازيلي رونالدينيو، عن أزمة اعتقاله في باراغواي في تصريحات مقتضبة لوسائل إعلام برازيلية.

وألقي القبض نجم برشلونة السابق وشقيقه، بعد اكتشاف دخولهما لباراغواي بجوازات سفر مزورة.

ونشر موقع "فوتبول" الفرنسي تصريحات رونالدينيو التي جاء فيها: "لقد بدأت من الصفر، وأعرف المعاناة، وقلقي الوحيد هو أمي، أنا رجل ويجب أن أتحمل كل ما سيحدث".

وذكرت تقارير صحفية أن رونالدينيو سيبقى في السجن في باراغواي بعد محاولة فاشلة من محاميه لوضعه قيد الإقامة الجبرية حيث يواجه البرازيلي عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في وقت سرت معلومات عن أنه قد يتعرض للسجن لمدة خمس سنوات على الأقل.