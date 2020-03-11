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إسبانيا تمنع طائرة فريق روما من الهبوط في أراضيها

11
MARCH
2020
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أعلن نادي روما الإيطالي، الأربعاء، أنه لن يسافر إلى إسبانيا لخوض مباراته مع مضيفه إشبيلية الإسباني الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأرووبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، لأن السلطات الإسبانية لم تأذن بهبوط طائرة الفريق في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب النادي الإيطالي عبر حسابه على تويتر "روما لن يذهب إلى إسبانيا لخوض مباراة الدوري الأوروبي ضد إشبيلية. لم تحصل طائرتنا الآتية من إيطاليا على إذن بالهبوط في إسبانيا."

وأضاف "المزيد من التفاصيل سيقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" بشأن المباراة المقررة مساء الخميس.

ومن المقرر أن تقام مباراة أخرى الخميس بين فريقين من إيطاليا إسبانيا، اذ يحل خيتافي ضيفا على إنتر في ميلانو.

لكن رئيس خيتافي أنخل توريس أعلن الثلاثاء أن فريقه لن يسافر إلى إيطاليا، أكثر الدول تأثرا بالفيروس في أوروبا، مؤكدا استعداده لخسارة المباراة من خلال الغياب عنها.

وأوضح في حديث لإذاعة "أوندا سيرو" المحلية "طلبنا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) البحث عن مدينة بديلة لميلانو. لا نريد الدخول إلى مركز فيروس كورونا، لسنا مضطرين".

وفي حين لم يعلق "ويفا" رسميا بعد على الطلب، أكد توريس انه لا يخشى عقوبة محتملة بحال أبقيت المباراة في مكانها وتخلف فريقه عن الحضور.

وقال "إذا كان يتعين علينا خسارة هذه المباراة، سنخسرها، لن نعرض صحتنا للخطر بأي حال من الأحوال".

وإيطاليا هي ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، إذ سجّلت أكثر من 10100 مصاب بينهم أكثر من 600 وفاة، بحسب حصيلة مساء الثلاثاء، وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع وقف كل النشاطات الرياضية حتى الثالث من أبريل.

وفي إسبانيا، سجلت 1639 حالة إصابة بينهم 36 وفاة.

ومنعت إسبانيا الثلاثاء للفترة بين 11 و25 مارس الحالي جميع "الرحلات المباشرة بين مطار إيطالي وآخر في إسبانيا".

الحرة
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