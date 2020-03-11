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مورينيو يتحدث عن أسباب سقوطه بثلاثية أمام لايبزيغ

11
MARCH
2020
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أبدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حزنه بعد خروج فريقه توتنهام من الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا بعد سقوطه إياباً أمام لايبزيغ بثلاثية نظيفة لتكون حصيلة المواجهتين هي تفوق النادي الألماني بحصيلة "4-0".
 
ويمثل هذا الإقصاء الثالث على التوالي لمورينيو من الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا كما عجز عن الفوز للمباراة الرسمية السادسة على التوالي وهو ما يزيد من الضغوط على المدرب مع افتقاده لنجميه هاري كاين وهيونغ مين سون.
 
وبعد الخروج من البطولة تحدث مورينيو بالقول "كنت إيجابياً للغاية قبل المباراة بيوم وعلي أن أكون كذلك دائماً، كلنا امتلكنا الأمل لكن كان هذا صعباً هم فريق قوي للغاية، أول خطأين ارتكبناهم سجلوا هدفين ثم كانت المباراة صعبة جداً، بدنياً هم مميزين يلعبون بوسط كثيف وهجوم سريع للغاية".
 
وتابع مورينيو "كررنا أخطاء كثيرة من المباريات الماضية رغم تحليلنا لها، أحياناً لا تجد ما تقدمه أكثر، لا يمكنني أن أطلب منهم ذلك".
 
وعن وضعية فريقه قال مدرب السبيرز "أحياناً تكون اللحظات الصعبة مفتاحاً للبناء للمستقبل بشكل أفضل، لا يمكننا لوم أحد حين نتعرض لإصابات طويلة بكل مباراة، هذا هو سجلّ الموسم لقد بدأ بمشاكل ثم بدأ التاريخ السيىء بإصابة لوريس ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف الأمر، لا يمكنني لوم اللاعبين لقد قدموا ما باستطاعتهم".
 
اقرأ أيضاً...الدروس المستفادة: لايبزيغ بنمط مختلف أوروبياً وأخطاء مورينيو 
 
كما تطرق مورينيو لغياب دافينسون سانشيز بالقول "تدربنا على طريقة محدددة بالساعات الأخيرة، وجدت أن سانشيز غير قادر على اللعب كان أمراً سيئاً ولا أعتقد أن أي أحد كان سيجازف بهذه الوضعية".
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