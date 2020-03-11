living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مع غياب الجماهير.. ما قصة المشجع الوحيد في مدرجات فالنسيا؟

11
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شهدت مباراة فالنسيا أمام أتلانتا، مساء الثلاثاء، والتي أقيمت على ملعب "ميستايا" معقل "الخفافيش" في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موقفا طريفا.
 
وقبل انطلاق المباراة، ظهرت مقاعد ملعب "ميستايا" خاوية تماما فيما عدا مقعد واحد ظهر فيه تمثال لمشجع من كبار مشجعي فالنسيا، بعد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع حضور الجماهير لعدد من المباريات في بطولات الأندية الأوروبية.
 
وجاء تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا وإسبانيا مؤخرا، ليؤدي إلى قرار الاتحاد الأوروبي بمنع حضور الجماهير لعدد من المباريات، ومن بينها مباراة فالنسيا وأتلانتا، ومباراة خيتافي وإنتر ميلانو في الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا.
 
فيسينتي أحد المشجعين الكبار لنادي فالنسيا، والذي واظب على التواجد في مباريات "الخفافيش" على ملعب "ميستايا"، من خلال شراء التذكرة الموسمية التي تسمح له بحضور كافة المباريات على أرضية ميدان ناديه.
 
واعتاد فيسينتي أباريسيو على حجز المقعد رقم 164 في الصف رقم 15 في ملعب "ميستايا"، والذي لم يتخل عنه طوال فترة تشجيعه لنادي فالنسيا.
 
وشهدت رحلة تشجيع فيسينتي أباريسيو لنادي فالنسيا منحنى غير متوقع، بعدما فقد بصره في الخمسينيات من عمره، بسبب مشاكل في الشبكية، إلا أنه واصل المواظبة على التواجد في مدرجات ملعب فالنسيا، وحضور كافة المباريات في ملعب "ميستايا".
 
ورغم وفاته منذ 3 أعوام في يونيو 2019، قررت إدارة نادي فالنسيا صنع تمثال من البرونز للمشجع الوفي، ووضعه في مقعده المعتاد في ملعب "ميستايا"، ليواصل فيسينتي أباريسيو حضور مباريات "الخفافيش" رغما عن فيروس كورونا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout