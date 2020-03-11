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كشف حقيقة إصابة مبابي بكورونا.. وتوخيل يعلق

11
MARCH
2020
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خضع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جرمان، لفحص طبي، مساء الثلاثاء، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وغيابه عن التدريبات خلال اليومين الماضيين مع فريقه بسبب المرض.
 
ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن المهاجم الفرنسي قد أجرى فحوصات طبية بعد تعرضه لنزلة برد شديدة منذ الاثنين للتأكد من عدم إصابته بالفيروس الذي يهدد العالم مؤخرًا، بعد انتشاره بقوة في قارة أوروبا وخاصة إيطاليا أكثر الدول تضررا منه.
 
وأشارت الفحوصات الأولية في اختبار فيروس كورونا، الذي أجراه كيليان مبابي إلى السلبية وتؤكد التشخيص الأول الذي خضع له، وهو تعرضه لنزلة برد شديدة.
 
وقد يغيب اللاعب عن مباراة فريقه باريس سان جرمان ضد بوروسيا دورتموند في لقاء إياب دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، رغم أن فريقه سقط في فخ الخسارة في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.
 
وكشف المدير الفني لفريق العاصمة الفرنسية، الألماني توماس توخيل خلال تصريحات صحفية، بأن لاعبه الدولي الفرنسي يعاني من التهاب في الحلق وهو الأمر الذي منعه من المشاركة في تدريبات الفريق الأخيرة خلال اليومين الماضيين تحضيرًا لمباراة بوروسيا دورتموند خلف الأبواب المغلقة.
 
 وأضاف "مبابي يمر بحالة سيئة، وكان يشعر بتلك الحالة السيئة بالأمس ولا يزال كذلك اليوم، وسنحاول القيام بمران خفيف معه بعد ظهر اليوم، في حالة انخفاض درجة حرارته".
 
ولن يتخذ النادي الباريسي أي قرار حتى الأربعاء، بشأن إمكانية مشاركة نجمه الفرنسي في مباراة بروسيا دورتموند الهامة في دوري أبطال أوروبا.
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