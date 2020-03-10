قلق في باريس.. مبابي يخضع لفحص كورونا

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خضع مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الذي لم يتدرب خلال اليومين الماضيين، لاختبار يوم الثلاثاء لمعرفة ما إذا كان قد أصيب بفيروس كورونا أما لا.

ويتفشى فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم ومن بينها فرنسا.

وبحسب مجلة "فرانس فوتبول"، فإن "مبابي خضع لاختبار الفحص الخاص بفيروس كورونا كإجراء احترازي بعد ظهور بعض أعراض الأنفلونزا عليه".

ويشير التقرير إلى أن "نتيجة الفحص ستكون غدًا الأربعاء، ولكن المؤشرات الأولية توضح أنها سلبية".

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بوروسيا دورتموند غدًا في دوري أبطال أوروبا، في مباراة إياب دور الـ16.