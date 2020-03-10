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احتفال بـ"طعم كورونا" في الملاعب الإيطالية

10
MARCH
2020
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احتفل فرانشيسكو كابوتو مهاجم ساسولو بهدف خلال الفوز 3-صفر على ضيفه بريشيا، الاثنين، من خلال محاولة طمأنة الجماهير بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد خلال ما قد تبدو أنها آخر مباراة في الدوري الإيطالي لكرة القدم حتى الشهر المقبل.
 
وسجل كابوتو هدفا بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 45 من المباراة التي أقيمت بدون جماهير بسبب فيروس كورونا، ثم ذهب للكاميرا ورفع ورقة مكتوبا عليها "كل شيء سيكون على ما يرام. أبقوا في منازلكم".
 
وأقيمت المباراة بعد وقت قصير من مطالبة اللجنة الأولمبية المحلية بتعليق كافة الأحداث الرياضية في البلاد باستثناء المنافسات الدولية حتى الثالث من أبريل المقبل في محاولة لمكافحة الفيروس.
 
وأضاف كابوتو الهدف الثاني بعد مرور نحو ساعة من البداية وأكمل جيريمي بوغا الثلاثية بالدقيقة 75 في سادس مباراة بالدوري تقام بدون جماهير منذ صدور القرار، الأربعاء الماضي.
 
ومع انتهاء 26 جولة في المسابقة يتصدر يوفنتوس البطولة برصيد63 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، بينما يأتي إنتر ميلانو في المركز الثالث برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة عقب خسارته 2-صفرعلى ملعب يوفنتوس، الأحد.
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