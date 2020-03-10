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كلوب يتغنى بصلاح.. وجائزة جديدة لـ"الملك المصري"

10
MARCH
2020
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أشاد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بمهارات النجم المصري، محمد صلاح، بعد الهدف الذي أحرزه في شباك بورنموث مساء السبت، ليرفع رصيده من الأهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" هذا الموسم إلى 16 هدفا.
 
وسجل صلاح الحاصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مناصفة مع كل من زميله السنغالي الدولي ساديو ماني قلب هجوم الفريق والغابوني الدولي بيير-إيميريك أوباميانغ، هدف التعادل لليفربول في شباك بورنموث، قبل أن يضيف ماني الهدف الثاني، ليخرج ليفربول فائزا بنتيجة اللقاء ويقترب أكثر من حصد لقب البريميرليغ هذا الموسم.
 
وعن هدف صلاح "الملك المصري"، الذي يعد الـ70 له مع ليفربول منذ وصوله إلى قلعة أنفيلد في عام 2017 قادما من روما الإيطالي في 100 مباراة شارك فيها، قال كلوب في تصريحات أدلى بها لموقع ليفربول الرسمي: "لا أعتقد أنه يحتاج إلى هدف كي يفعل ذلك، لكن هذا له تأثيره بالتأكيد، حيث سيتذكرك الناس بهذا".
 
وأوضح كلوب: "بالتأكيد هو هدف مهم ورائع، وأداء سوبر، بالفعل مباراة جيدة لـ مو".
 
وتابع: "هو مهاجم بارز، مهاجم من طراز عالمي، وأنا حقا سعيد لوصوله إلى هذا الرقم، وفي تقديري أن ساديو لديه فرصة ليحقق نفس الرقم، وسيكون هذا جيدا حقا".
 
وأتم كلوب تصريحاته قائلا: "نحتاج إلى لاعبين أكفاء لأنك تستطيع أن تفعل بهم ما تريد داخل الملعب، وفي النهاية أنت تحتاج إلى شخص ينهي لك الكرة داخل الشباك، فشكرًا لله، أن هذا الشخص يكون صلاح".
 
يذكر أن هدف صلاح يعني أيضا أنه أحرز 20 هدفا أو أكثر في كل المسابقات في الموسم الثالث له على التوالي، وهو أول لاعب من ليفربول يحقق هذا الرقم منذ أن حققه النجم الإنجليزي، مايكل أوين، في موسم 2002-2003.
 
جائزة جديدة
 
من جانب آخر، توج صلاح بجائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر فبراير، وذلك بعد أن كشف "الريدز" عن قائمة تضم 10 أهداف لاختيار الأفضل من بينها عن شهر فبراير الماضي، ليحصد الهدف الثاني الذي سجله صلاح في شباك ساوثهمبتون الجائزة.
 
وحل هدف ساديو ماني في شباك نورويتش سيتي بالمركز الثاني في التصويت الجماهيري، أما المركز الثالث فكان من نصيب هدف أليكس تشامبرلين في مرمى ساوثهمبتون.
 
يذكر أن ليفربول تنتظره مباراة صعبة أمام أتليتيكو مدريد، مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد في مباراة العودة لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا والتي خسرها الريدز 0-1.
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