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انتقادات لريال مدريد وبرشلونة بسبب "ثاني أكسيد الكربون"

8
MARCH
2020
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تسعى الأندية الكبرى، بما في ذلك قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، إلى توفير أعلى سبل الراحة والترفيه للاعبيها، لجعلهم مؤهلين بدنيا ونفسيا لخوض اللقاءات الكروية.
 
لكن لاعبي الناديين قد يكون عليهم التنازل عن بعض هذه الرفاهية خلال أسفارهم مستقبلا، حيث طالبت منظمة إسبانية معنية بالبيئة، الاتحاد المحلي لكرة القدم، بمنع الأندية من استخدام الطائرات لنقل اللاعبين خلال الرحلات القصيرة.
 
وقالت منظمة "غرينبيس" غير الحكومية في طلبها إن القطار يعد وسيلة صديقة للبيئة، بخلاف الطائرة، فيما يتعلق بالرحلات القصيرة لأداء مباريات الدوري الإسباني.
 
وانتقدت المنظمة، على سبيل المثال، سفر لاعبي ريال مدريد إلى مدن إسبانية يصلها القطار السريع بسهولة، مثل سرقسطة وسالامانكا، وفقا لصحيفة "أس" الرياضية المحلية واسعة الانتشار.
 
كما استشهدت بقرار برشلونة السفر بالطائرة إلى العاصمة مدريد من أجل خوض لقاء الكلاسيكو، رغم وجود رحلات قطار متعددة على مدار اليوم بين المدينتين، في رحلة تستغرق ساعتين و49 دقيقة فقط.
 
وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إنه سيأخذ الطلب في عين الاعتبار، لكنه أشار إلى أنه لن يكون في وسعه إجبار الأندية على استخدام وسيلة مواصلات بعينها، حتى في الرحلات القصيرة.
 
إلا أن "غرينبيس" ردت بالقول إن الاتحاد بإمكانه الحصول على معلومات بشأن حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من الطائرات خلال رحلات الأندية، وعلى أساسها تحديد سقف لكل ناد خلال الموسم الواحد.
 
وتخدم شبكة القطارات "إيف" معظم المدن الإسبانية التي تلعب أنديتها في البطولات المحلية، فيما تقول "غرينبيس" إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن رحلة الطائرة توازي 20 ضعفا انبعاثات القطار خلال الرحلة ذاتها.
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