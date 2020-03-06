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لوشيسكو يحذر لاعبيه ويتوعد الاتفاق

6
MARCH
2020
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واصل  فريق الكرة بنادي الهلال، عصر اليوم "الخميس"، مرانه الرئيس لملاقاة الاتفاق السبت المقبل.
 
ويلتقي الهلال مع نظيره الاتفاق على ملعب جامعة الملك سعود، السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
 
وركز مدير الجهاز الفني، الروماني رازفان لوشيسكو، في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، كما طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في لقاء الاتفاق.
 
وخاض اللاعبون مناورة على ثلثي مساحة الملعب، فيم أنهى اللاعبون مرانهم بتدريبات على كيفية إنهاء الهجمة بشكل سليم.
 
وواصل الثنائي عبد الله الحافظ ومحمد الشلهوب، برنامجيهما التأهيليين، على أن يختتم الفريق تحضيراته الميدانية للقاء الاتفاق، بمران مغلق مساء الغد. 
 
ومن جهة آخرى حذر الروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني لنادي الهلال من مواجهة الاتفاق في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. 
 
وقال لوتشيسكو خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: يتعين علينا أن نكون أكثر حذراً في الأيام المقبلة، جميع الفرق أمامنا تلعب بشكل مغاير، لقاء الهلال لا يكون عادياً لدى الغالبية، ما يدفعهم لعطاء ربما يكون استثنائيا.
 
وأضاف: الاتفاق فريق جيد ومتطور، قدم مستويات متصاعدة مؤخراً، ودائماً ما يكون نداً صعباً، نحن في أتم الجاهزية للمباراة، وعملنا بشكل أكثر تركيزا في الفترة القليلة الماضية.
 
وتابع : اللاعبون حريصون على تقديم أقصى ما لديهم في المنعطف الأهم في الموسم، قرأت إصراراً عالياً في أعينهم، الجميع متكاتف في الهلال لبلوغ الهدف الأكبر.
 
ويتطلع الهلال، الذي يسعى لاستعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي بفارق نقطة عن النصر، لمواصلة صحوته في البطولة من خلال تحقيق انتصاره السادس على التوالي في البطولة، غير أن مهمته لن تكون بالسهلة أمام الاتفاق الذي فاز في مباراتيه الأخيرتين بالبطولة على الفيصلي وأبها. 
 
ويذكر أن الهلال، متصدر ترتيب المسابقة برصيد 47 نقطة، ويتفوق الموج الأزرق  بفارق خمس نقاط على أقرب ملاحقيه النصر . بينما  فريق الاتفاق، يحتل المركز العاشر برصيد 26 نقطة 
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