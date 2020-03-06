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الريال يصدر بيانا حول هازارد.. وغموض يلف مشاركته بأمم أوروبا

6
MARCH
2020
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كشف فريق ريال مدريد الإسباني أن نجمه البلجيكي إيدين هازارد خضع لعملية جراحية ناجحة بكاحله الأيمن في الولايات المتحدة.
 
وقال متصدر الدرجة الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم إن إيدين هازارد خضع للعملية الجراحية في قدمه اليمنى المكسورة يوم الخميس، مشيرا إلى أن العملية الجراحية أجريت في إحدى عيادات دالاس بولاية تكساس الأميركية.
 
وأضاف ريال مدريد في بيان "خضع هازارد بنجاح لعملية جراحية اليوم (الخميس) في دالاس بسبب كسر في كاحل قدمه اليمنى. تمت العملية بإشراف الجهاز الطبي في ريال مدريد"، مشيرا إلى أن اللاعب سيظل تحت المراقبة إلى أن يصبح قادرا على بدء عملية إعادة تأهيله، وفقا لما نقلته "فرانس برس".
 
وكان هازارد قد تعرض للإصابة في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني في 23 فبراير الماضي، خلال المباراة التي خسرها الفريق الملكي أمام مضيفه ليفانتي بهدف يتيم.
 
والإصابة في القدم اليمنى لهازارد، الذي انضم للنادي الملكي منتقلا من تشلسي الإنجليزي، تعد تكرارا للإصابة في نوفمبر الماضي، التي أجبرته على الابتعاد عن الملاعب في وقت سابق نحو 3 أشهر، كما سبق ذلك تعرضه لإصابة عضلية أثناء التدريبات قبل بدء الموسم الكروي الإسباني.
 
وكان هازارد، البالغ من العمر 29 عاما، انتقل من تشلسي إلى ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 100 مليون يورو، لكنه لم يشارك مع فريقه إلا في 15 مباراة فقط منذ بداية الموسم، أحرز خلالها هدفا واحدا.
 
ووفقا لفرانس برس، فإن الإصابة الجديدة تطرح علامات استفهام حول قدرة هازارد على العودة في الوقت المناسب ليشارك منتخب بلاده بلجيكا في بطولة كأس أوروبا 2020 المقررة بين 12 يونيو و12 يوليو، في حال لم يتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في بعض أنحاء أوروبا.
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