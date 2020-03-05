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هذا ما حدث داخل غرفة ملابس ليفربول بعد الهزيمة "المذلة"

5
MARCH
2020
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كشف مدافع ليفربول فيرجل فان دايك، عن النقاش الذي دار بين لاعبي الفريق، في غرفة تبديل الملابس، بعد هزيمة الفريق "المذلة" على يد واتفورد، مطلع الأسبوع.

وتعرض ليفربول لهزيمته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، نتيجة 0-3، على يد واتفورد، مساء السبت الماضي.

وقال فان دايك: "كلنا أدركنا حجم الهزيمة. لقد تجاوزنا الأمر بسهولة، لأننا تحدثنا مع بعضنا البعض وتقبلنا الموضوع وأدركنا أن علينا التحسن".

وأضاف: "خلال هزيمتنا أمام تشلسي (بعد هزيمة واتفورد بثلاثة أيام) قدمنا أداء أفضل بكثير، لكن الواقع هو أننا هزمنا من جديد".

وتعرض ليفربول لثلاث هزائم في آخر 4 مباريات، مما دفع البعض للتشكيك في مستوى "الريدز"، الذي قدم مستوى متألق خلال الموسم قبل "نكسة" فبراير.

وقال المدافع الهولندي: " "لقد استحقينا تماما الخسارة في عطلة نهاية الأسبوع (أمام واتفورد). لقد كان يوما صعبا للغاية بالنسبة لنا جميعا".

ولا يزال ليفربول الأقرب لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي غاب عن النادي لـ30 عاما، حيث يتصدر الترتيب بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.

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