كليسترز ترغب في تطوير مستواها بعد الخسارة في مونتيري

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قالت كيم كليسترز المصنفة الأولى عالميا سابقا إنها تتطلع إلى خوض المزيد من المباريات وتطوير مستواها بعد الخسارة 6-3 و7-5 أمام البريطانية جوهانا كونتا في الدور الأول لبطولة مونتيري المفتوحة للتنس مساء الثلاثاء.

وكانت الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى تخوض مباراتها الثانية فقط بعد اعتزال اللعبة عقب بطولة أمريكا المفتوحة 2012 أظهرت اللاعبة المخضرمة لمحات من مستواها السابق لكن لم يكن بوسعها إيقاف كونتا من تحقيق فوزها الأول هذا العام.

وخسرت كليسترز (36 عاما) أمام الإسبانية جاربين موجوروزا في مباراتها الأولى بعد العودة إلى مسابقات رابطة المحترفات في بطولة دبي للسيدات الشهر الماضي.

وقالت كليسترز للصحفيين ”أعتقد أن بعض الأمور تحسنت. بعض الأشياء لا تزال في حاجة إلى الكثير من التحسن. لهذا السبب من الجيد خوض مباريات“.

واعتزلت اللاعبة البلجيكية ممارسة التنس في 2007 وحصلت على راحة وأنجبت مولودها الأول، من ضمن ثلاثة أطفال، وعادت بعد 24 شهرا وحصدت ثلاثة من أصل أربعة ألقاب في البطولات الكبرى واستعادت صدارة التصنيف العالمي في 2011.

وقالت كونتا ”قدرتها على القيام ببعض الأشياء بالكرة وراء فوزها بأكثر من لقب في البطولات الكبرى. لهذا السبب بوسعها العودة واللعب... على مثل هذا المستوى“.