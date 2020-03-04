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ليفرت يسجل 51 نقطة ويهدي نتس الانتصار أمام سيلتيكس

4
MARCH
2020
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جرانت وليامز (رقم 12) لاعب بوسطن سيلتيكس في النصف الأول من المباراة أمام بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مساء الثلاثاء. صورة لرويترز من (يو.إس.إيه.توداي سبورتس).
 
(رويترز) - أحرز كاريس ليفرت 51 نقطة في أفضل حصيلة في مسيرته ليقود بروكلين نتس لانتفاضة مذهلة والفوز 129-120 على بوسطن سيلتيكس بعد وقت إضافي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مساء الثلاثاء.
 
وسجل ليفرت 17 من 26 رمية خلال اللعب وكل نقاط نتس البالغ عددها 11 نقطة في الوقت الإضافي ليتعافى الفريق من التأخر بفارق 21 نقطة وينهي سلسلة من أربع هزائم متتالية.
 
وأضاف البديل تيموثي لواو كاباروت 16 نقطة مع بروكلين.
 
وأحرز جايلن براون 22 نقطة وأضاف زميله كيمبا ووكر 21 نقطة خلال عودته بعد غياب خمس مباريات بسبب إصابة في الركبة، لكن سيلتيكس خسر مباراتين متتاليتين لأول مرة منذ يومي 16 و18 يناير كانون الثاني.
 
وحقق نتس رقما قياسيا بتسجيل 51 نقطة في الربع الرابع ليعوض التأخر بنتيجة 71-50 قبل ست دقائق و28 ثانية على نهاية الربع الثالث. وبدأ نتس الربع الأخير متأخرا بنتيجة 84-67.
 
وسجل ليفرت رميته الثلاثية الرابعة على التوالي قبل دقيقتين و47 ثانية من النهاية ثم أضاف رمية ثلاثية أخرى ليتقلص تقدم بوسطن إلى 110-108 قبل دقيقة واحدة و32 ثانية من النهاية.
 
وتقدم سيلتيكس بفارق ثلاث نقاط وكان مستحوذا على الكرة قبل 6.7 ثانية من النهاية لكن روديونس كوروتس لاعب نتس خطف الكرة وأعاد الأمل لفريقه في إدراك التعادل.
 
وتعرض ليفرت لخطأ خلال محاولة تصويب رمية ثلاثية قبل أن يسجل كل الرميات الحرة ويدرك التعادل ثم يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي.
 
وبعد ذلك تفوق ليفرت بمفرده على سيلتيكس 11-2 ليحسم المواجهة.
Reuters
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