living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تلميح ياباني: "كورونا" يتلاعب بمصير أولمبياد طوكيو

4
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بسبب المخاوف الراهنة من جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، لمحت وزيرة الأولمبياد في اليابان سايكو هاشيموتو إلى احتمال تأجيل دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" حتى نهاية العام الجاري.
 
 
وقالت هاشيموتو أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء، إن الألعاب الأولمبية يمكن أن تعقد في وقت لاحق من العام، لن تكون هناك ضرورة لبدئها في 24 يوليو كما هو مخطط، وفقما أوردت "أسوشيتد برس".
 
وتتعرض أوليمبياد طوكيو لتهديد من قبل فيروس "كورونا" سريع الانتشار، الذي أودى بحياة 12 شخصا في اليابان، وتسبب في وقف معظم المسابقات الرياضية والأحداث ذات الصلة بالأولمبياد في البلاد.
 
وقالت هاشيموتو أمام البرلمان: "اللجنة الأولمبية الدولية لها الحق في إلغاء الألعاب فقط إذا لم تنظم خلال عام 2020. يمكن تفسير ذلك على أنه يعني أنه يمكن تأجيل الألعاب طالما تم عقدها خلال السنة التقويمية".
 
وشدد مسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمو طوكيو مرارا على أنهم يتوقعون افتتاح الألعاب الأولمبية في موعدها، حيث إن إلغاءها سيكلف اليابان خسارة تقدر بنحو 11 مليار دولار.
 
وأشار آخرون إلى أن انتشار الفيروس قد يفرض الإلغاء أو التأجيل أو نقل الأحداث إلى مدن أخرى.
 
ولدى سؤالها عما إذا كانت تعتقد أن الألعاب الأولمبية يجب أن تقام حتى لو كان تفشي فيروس "كورونا" أسوأ مما هو عليه الآن، قالت هاشيموتو: "إننا نبذل قصارى جهدنا حتى لا نضطر إلى مواجهة هذا الموقف".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout