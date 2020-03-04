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ليفربول.. خسارة ثانية على التوالي وبطولة أخرى "تضيع"

4
MARCH
2020
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بعد أيام من تعرضه لخسارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام واتفورد، كانت الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، مني ليفربول بخسارة ثانية على التوالي أمام تشلسي ليقصى عن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
 
وانتهت المباراة التي استضافها ملعب ستامفورد بريدج، في الدور الخامس للبطولة بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين جاءا في الدقيقة 13 للبرازيلي ويليان بعد خطأ فادح خطأ لمدافعي ليفربول الذين فقدوا الكرة على حدود منطقة الجزاء ليستخلصها لاعبو تشلسي، قبل أن تصل إلى ويليان الذي سدد بقوة أخطأها حارس المرمى أدريان بشكل غريب لتصطدم بيده إلى الشباك.
 
أما الهدف الثاني فأحرزه روس باركلي في الدقيقة 64 بعد انطلاقة مميزة أنهاها بتسديدة إلى داخل الشباك.
 
واختار مدرب ليفربول، يورغن كلوب، استبعاد عدد من نجوم الفريق الذي يستعد لخوض مباراة العودة في دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد (خسر فريقه على ملعب الخصم ذهابا صفر-1).
 
وغاب عن المشاركة مع بداية المباراة نجم الفريق، المصري محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينيو، الذي عاد كلوب ودفع بهما في الشوط الثاني بعد التأخر بهدفين، لكنهما لم ينجحا في تعديل النتيجة.
 
وبهذا يقصى ليفربول عن بطولة كأس إنجلترا، علما بأنه أقصي كذلك على بطولة كأس الرابطة قبل أسابيع.
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