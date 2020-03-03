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الـNBA يدخل على خط "كورونا": لا تسلموا بالأيدي

3
MARCH
2020
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خرجت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بتوصيات جديدة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، أهمها أن "السلام بالقبضات مسموح، لكنه غير مستحب باليدين".
 
وكشفت شبكة "إي إس بي إن" الرياضية، أن الرابطة أرسلت مذكرة إلى الأندية الثلاثين في دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)، حددت فيها تدابير قصيرة الأمد لحماية اللاعبين من التعرض للفيروس الذي أدى إلى وفاة 6 اشخاص حتى الآن في الولايات المتحدة.
 
وتوصي مذكرة الرابطة بأنه على اللاعبين المحترفين السلام بالقبضات مع الجماهير، بدلا من السلام الاعتيادي براحة اليد، كما حثت الرابطة اللاعبين على تجنب أخذ أشياء من الجماهير مثل الأقلام والكرات والقمصان من أجل التواقيع التذكارية.
 
وقالت الرابطة ورابطة لاعبي الدوري في المذكرة: "صحة وسلامة اللاعبين والمدربين والأجهزة والجماهير لها أهمية قصوى".
 
وتابع: "نتشاور مع خبراء في الأمراض المعدية، بينها مركز السيطرة على الأمراض وباحث عالمي شهير في الأمراض المعدية في جامعة كولومبيا".
 
وقد اتخذ بعض اللاعبين خطوات للحد من تعرضهم للفيروس، حيث قال سي جاي ماكولوم نجم بورتلاند ترايل بلايزرز، السبت، إنه لن يوقع بعد الآن على الصور بسبب تفشي المرض.
 
وأضاف: "تأكدوا من غسل أيديكم بالصابون لمدة 20 ثانية أو أكثر، وتغطية أفواهكم عند السعال. أنا أتوقف رسميا عن التوقيع حتى إشعار آخر".
 
وعبر لاعبون آخرون عن حرصهم، فكتب كيمبا ووكر نجم بوسطن سلتيكس: "أنا متأكد من استمراري بالتوقيع، لكن ربما سأتجول مع قلمي الخاص".
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