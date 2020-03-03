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كورونا والدوري الألماني.. اعتذار رسمي بعد "واقعة مؤسفة"

3
MARCH
2020
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بعد واقعة مؤسفة، اعتبرها مسؤولو فريق رازن بالشبورت لايبزيغ، مرتبطة بسوء الحظ، اعتذر النادي لمجموعة من اليابانيين بعد طردهم من الملعب، خلال مباراة على أرضه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أمام باير ليفركوزن، الأحد، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
 
وقال لايبزيغ إن مشرفي النادي كانوا يجرون "المزيد من عمليات التدقيق للأشخاص القادمين من مناطق خطر محتملة"، بناء على توصيات من معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض.
 
وأضاف النادي في بيان اليوم الاثنين "لسوء الحظ وفي هذه الحالة بعينها ونظرا للشكوك الكبيرة الموجودة حاليا في بلادنا حول هذا الموضوع حدث خطأ في تفسير التوصيات مع ضيوفنا اليابانيين".
 
"نعتذر بشدة عن هذا الخطأ ونرغب في تعويضهم ونسعى بالفعل للاتصال بهؤلاء الأشخاص لدعوتهم لحضور المباراة التالية على أرضنا".
 
وكشفت ألمانيا عن 150 حالة إصابة بالمرض.
 
ولم يكشف لايبزيغ عن مزيد من التفاصيل بشأن الواقعة، لكن تقارير محلية ذكرت أن مجموعة من نحو 20 زائرا يابانيا أمروا بمغادرة الملعب بعد عشر دقائق من انطلاق المباراة.
 
وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 ليتأخر لايبزيغ، صاحب المركز الثاني، بثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.
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