مكولوم يسجل 41 نقطة ويهدي بليزرز الفوز أمام ماجيك

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أحرز سي.جيه مكولوم 41 نقطة ليقود بورتلاند تريل بليزرز للفوز 130-107 على أورلاندو ماجيك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الاثنين.

وافتقد بليزرز لاعبه داميان لايلارد، الذي انضم لفريق كل النجوم، لكن مكولوم نجح في تعويض غيابه وسجل ست رميات ثلاثية من 12 محاولة.

وأصبح مكولوم ثاني أكثر لاعب تسجيلا للنقاط في مباراة واحدة أقيمت في أورلاندو عن طريق لاعب منافس هذا الموسم وبعد جيمس هاردن الذي أحرز 54 نقطة في ضيافة أورلاندو في ديسمبر كانون الأول.

وكان مكولوم، الذي حقق أفضل حصيلة نقاط في مسيرته عندما سجل 50 نقطة أمام شيكاجو بولز في 2018، قد أحرز 41 نقطة أيضا في مواجهة ديترويت بيستونز الشهر الماضي.

وتصدر نيكولا فوتشيفيتش لاعب أورلاندو قائمة المسجلين في فريقه بعدما أحرز 30 نقطة لكنها لم تكن كافية تماما لتجنب الهزيمة.

وهذه الخسارة الثانية على التوالي لماجيك بعدما فاز قبلها في ثلاث مباريات متتالية.