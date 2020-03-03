أرسنال يهزم بورتسموث ويبلغ دور الثمانية في كأس الاتحاد

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تأهل أرسنال إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على مستضيفه بورتسموث يوم الاثنين بفضل هدفي المدافع سقراطيس باباستاثوبولوس والمهاجم إيدي نكتياه.

ولم يفز بورتسموث المنافس في الدرجة الثالثة على أرسنال منذ انتصاره 5-4 في الدوري في 1958 لكن تسبب في مشاكل في البداية قبل أن يفتتح ضيفه التسجيل في الشوط الأول.

وأرسل ريس نلسون تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حولها اليوناني الدولي سقراطيس في الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأعطى الهدف أرسنال دفعة معنوية وعزز نكتياه من تقدم الفريق اللندني بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

ودافع بورتسموث المدعوم بجماهير المتحمسة بشكل جيد لكنه افتقر للكفاءة الهجومية ليحافظ أرسنال، صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب 13 مرة، على انتصاره.

وقال ديفيز لويز الذي ارتدى شارة قيادة أرسنال لمحطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية ”أنا سعيد جدا الليلة بأداء الفريق وبأداء الجميع وبمشاركة اللاعبين الشبان. إنهم يتطورون كثيرا وفي كل أسبوع ولديهم عقلية رائعة“.

وكشف نكتياه صاحب الهدف أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال حث لاعبيه على زيادة سرعة الإيقاع في الشوط الثاني لحسم الانتصار بشكل تام.

وقال المهاجم البالغ عمره 20 عاما ”في الشوط الثاني لعبنا بشكل أسرع... وكان بوسعنا تقديم أداء أفضل. لعبنا بجدية كبيرة في الشوط الثاني وساعدنا الهدف المبكر بكل تأكيد“.

وتقام مباريات الدور الخامس في منتصف الأسبوع الحالي بسبب عطلة الدوري في الشهر الماضي وتجرى القرعة بعد غد الأربعاء.