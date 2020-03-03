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"جمهور واحد" بموقعة يوفنتوس وميلان.. والسبب كورونا

3
MARCH
2020
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لن يسمح لسكان مدينة ميلانو الإيطالية بحضور مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وإيه سي ميلان على ملعب أليانز (يوفنتوس) بمدينة تورينو، الأربعاء، وذلك ضمن احتياطات تتخذ للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
 
وستكون الجولة الثانية من الدور نصف النهائي محظورة على سكان مناطق لومباردي، التي تضم مدن ميلانو وإميليا رومانيا وفينيتو، بالإضافة إلى مقاطعات بيزارو وأوربينو وسافونا، وهي المناطق الأكثر تضرراً من الفيروس المستجد المسبب لمرض يطلق عليه "كوفيد – 19".
 
وأعلن يوفنتوس عن هذا التطور، الاثنين، مطالبا المشجعين بالوصول مبكرا كي يتم فحص بطاقات هوياتهم بعناية.
 
وانتهت الجولة الأولى من هذا الدور بين الفريقين بنتيجة 1-1.
 
ولم يصدر حظر مماثل بعد بخصوص المباراة الأخرى في هذا الدوري بين نابولي وإنتر ميلانو المقررة في ملعب سان باولو جنوبي إيطاليا.
 
وكانت لومباردي مركز تفشي الفيروس المستجد في إيطاليا، حيث سجلت أول إصابة مؤكدة، وأصبحت الآن تضم 984 حالة من أصل 1694 حالة في إيطاليا.
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