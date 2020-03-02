living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليبرون يسجل 34 نقطة ويقود ليكرز للفوز على بليكانز

2
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حقق ليبرون جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة ليتجاوز لوس أنجليس ليكرز غياب لاعب فريق كل النجوم أنطوني ديفيز ويهزم نيو أورليانز بليكانز 122-114 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الأحد.
 
وغاب ديفيز، الذي حقق متوسط يبلغ 36 نقطة خلال فوز ليكرز في أول ثلاث مواجهات ضد فريقه السابق هذا الموسم، بسبب آلام في الركبة بعد الخسارة 105-88 أمام ممفيس جريزليز في مباراة شهدت أقل حصيلة نقاط يحققها لوس أنجليس في الموسم الحالي.
 
وأنهى جيمس، الذي أحرز 40 نقطة خلال الفوز 118-109 على بليكانز يوم الثلاثاء الماضي، المباراة مسجلا 34 نقطة بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة والاستحواذ على 12 كرة مرتدة.
 
وأضاف كايل كوزما 20 نقطة وسجل كنتافيوس كولدويل-بوب 13 نقطة بينما أحرز كل من داني جرين وأفري برادلي وماركييف موريس عشر نقاط.
 
وتصدر زيون وليامسون لاعبي بليكانز وسجل 35 نقطة. وأحرز وليامسون الآن 20 نقطة أو أكثر في 11 مباراة على التوالي.
 
وأضاف لونزو بول 19 نقطة وبراندون إنجرام 15 نقطة وديريك فيفورز 12 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة مع بليكانز. وسجل جرو هوليداي 11 نقطة ونيكولو ميلي عشر نقاط.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout