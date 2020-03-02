ليبرون يسجل 34 نقطة ويقود ليكرز للفوز على بليكانز

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حقق ليبرون جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة ليتجاوز لوس أنجليس ليكرز غياب لاعب فريق كل النجوم أنطوني ديفيز ويهزم نيو أورليانز بليكانز 122-114 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الأحد.

وغاب ديفيز، الذي حقق متوسط يبلغ 36 نقطة خلال فوز ليكرز في أول ثلاث مواجهات ضد فريقه السابق هذا الموسم، بسبب آلام في الركبة بعد الخسارة 105-88 أمام ممفيس جريزليز في مباراة شهدت أقل حصيلة نقاط يحققها لوس أنجليس في الموسم الحالي.

وأنهى جيمس، الذي أحرز 40 نقطة خلال الفوز 118-109 على بليكانز يوم الثلاثاء الماضي، المباراة مسجلا 34 نقطة بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة والاستحواذ على 12 كرة مرتدة.

وأضاف كايل كوزما 20 نقطة وسجل كنتافيوس كولدويل-بوب 13 نقطة بينما أحرز كل من داني جرين وأفري برادلي وماركييف موريس عشر نقاط.

وتصدر زيون وليامسون لاعبي بليكانز وسجل 35 نقطة. وأحرز وليامسون الآن 20 نقطة أو أكثر في 11 مباراة على التوالي.

وأضاف لونزو بول 19 نقطة وبراندون إنجرام 15 نقطة وديريك فيفورز 12 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة مع بليكانز. وسجل جرو هوليداي 11 نقطة ونيكولو ميلي عشر نقاط.