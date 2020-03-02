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زيدان: سيطرنا على برشلونة

2
MARCH
2020
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أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سعادته البالغة لفوز فريقه بهدفين نظيفين على ضيفه برشلونة وانتزاع صدارة الليغا.
 
عقب المباراة تحدث المدرب الفرنسي قائلا: كانت مباراة مكتملة على كل الأصعدة رغم أننا وجدنا بعض الصعوبات في الشوط الأول، لكننا أصبحنا أفضل في الشوط الثاني وخلقنا الفرص وسجلنا هدفين.
 
وأضاف: أنا سعيد جدا بالثلاث نقاط، والأهم أننا قدمنا مباراة جيدة اليوم، أظن أننا كنا أقوياء في الدفاع، صحيح أنهم خلقوا فرص لكن كورتوا كان ممتازا كما أن حارس مرماهم كان جيدا أيضا.
 
واستطرد: هجوميا لدينا لاعبون جيدون للغاية ونعرف كيف نصنع الفارق.
 
أما عن تغييراته التي أجراها فقال: أحيانا تكون غير مفيدة لكن اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم وهذا ما يجب أن نقوم به دائما.
 
وأكد: كان من المهم الفوز اليوم لأننا استعدنا الصدارة، لكن الدوري لا يزال طويلا.. الفوز مهم لكي نستعيد معنوياتنا.
 
أما عن مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي فيقول: سنفكر أولا في مباراة الدوري التي سنلعبها.
 
ونجح الريال في الفوز بهدفين سجلهما في الشوط الثاني عن طريق فنيسيوس جونيور والبديل ماريانو دياز فرفع رصيده إلى النقطة 66 متفوقا وبقي رصيد برشلونة عند 65 نقطة.
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