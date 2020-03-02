ثورة إنتر ميلان تهدد بإلغاء الدوري الإيطالي

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باتت بطولة الدوري الإيطالي لهذا الموسم مهددة بالإلغاء بصورة كبيرة بسبب تأجيل العديد من المباريات ورفض أندية عديدة المواعيد المقترحة لإقامتها.

وأكد باولو دال بينو رئيس رابطة الكالتشيو أن نادي إنتر ميلان رفض بشكل قاطع إقامة مباراته أمام يوفنتوس يوم الاثنين بحضور جماهيري مما تسبب في أزمة كبيرة.

وادعى بيبي ماروتا المدير التنفيذي بنادي إنتر ميلان أن رابطة الكالتشيو قررت إعادة جدولة المباريات المؤجلة دون إخبار الأندية وهو ما يؤدي إلى تغيير شكل الموسم بأكمله.

وخلال تصريحاته للصحف الإيطالية قال دال بينو رئيس رابطة الكالتشيو: "يوم الجمعة اقترحنا على الإنتر فكرة إقامة المباراة يوم الأثنين بحضور جماهيري كامل".

وتابع: "إنتر ميلان رفض الفكرة ولذلك يجب عليهم تحمل مسؤولية قرارهم وعدم الحديث عن المواقف الرياضية أو تشويه بطولة الدوري".

وأضاف: "ماروتا يمثل الإنتر ولا ينظر سوى لمصلحة فريقه لكني يجب أن أعتنى بالمصلحة العامة للبطولة بأكملها مما يعني للأسف أن هناك تضارب بالمصالح المرتبطة بكل نادٍ بالبطولة".

وأكمل: "مهمتي هي الترويج لكرة القدم الإيطالية وتحسين صورتها أمام العالم وبالتالي فإن إقامة المباريات بدون حضور جماهيري لن تكون جيدة لسمعة البلاد".

وتابع: "في النهاية كان القرار متروكاً لي لكن تم الاتصال هاتفياً بجميع الأندية المعنية من أجل إخبارهم بأن هناك مواقف بصعب التوفيق بينها".

وأكمل: "نتصرف بإحساس المسؤولية لحماية حقوق الجماهير لحضور المباريات وأدعو الجميع للتفكير في هذا الأمر ويجب النظر إلى البطولة بأكملها وليس نادٍ بعينه".

ومن جانبه وجه ماروتا انتقادات عنيفة لرابطة الكالتشيو بسبب تشويه البطولة من وجهة نظره مؤكداً أن الأمر قد يؤدي لإلغاء البطولة بالكامل في النهاية".

وبسؤاله حول إذا ما كان ضغط يوفنتوس وراء هذا القرار قال: "لست مهتماً بذلك لكني أود أن أشير إلى أن الوضع برمته تم التعامل معه بشكل سيء يجب أن يتم التعامل معه بشكل أسرع".

وتابع: "ما ينبغي على رئيس رابطة الكالتشيو فعله هو الدعوة لعقد اجتماع غير عادي لمناقشة ما يجب عمله والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وبدلاً من ذلك تلقينا إشعاراً بأن كل شيء تم".

وأضاف: "الأمر ببساطة غير مقبول هذا هو السبب وراء طلب إنتر ميلان لعقد اجتماع استثنائي لجميع أندية الكالتشيو نرغب في مناقشة المستقبل لأن ما يحدث يصيبني بالقلق".

وأكمل: "دعونا نتجنب الحديث عن فكرة إقامة المباراة يوم الأثنين لقد تعرضنا للظلم بالفعل وسوف ندفع الثمن باهظاً لدينا مباراة بالدوري الأوروبي بعد ثلاثة أيام".

وتابع: "إذا تم تأجيل المزيد من المباريات فنحن بالفعل أمام إلغاء الموسم بالكامل لقد تم تشويه البطولة وسوف يؤثر على الجانب النفسي للاعبين فعندما تتنافس مع خصم على نقطة واحدة فإن هذا يمثل دافع لك وسوف تفقده بهذه الصورة".

وأتم: "هذا يجعلنا نشعر بالقلق في المستقبل قائمة المباريات مضغوطة للغاية من الجيد أن نقوم بتخفيض عدد الأندية المشاركة من 20 إلى 18 على الأقل ستكون هناك فرصة في منتصف الأسبوع لإقامة المباريات في حالة الطوارئ لكننا الآن أمام وضع معقد".