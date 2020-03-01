نوادي كرة السلة تؤكد دعمها للاتحاد ورئيسه

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صدر عن رؤساء نوادي كرة السلة للدرجة الاولى للرجال البيان التالي:

يستنكر رؤساء نوادي الدرجة الاولى للرجال الحملة التي يتعرض لها اتحاد كرة السلة ورئيسه اكرم حلبي وتعتبرها غير محقة وغير مبررة خصوصاً في هذا الظرف الدقيق التي تمر به الرياضة اللبنانية في شكل عام وكرة السلة في شكل خاص.

ان التنكر للجهود التي قام ويقوم بها الاتحاد للحفاظ على اللعبة مستغرب خصوصاً ان لجنته الادارية لم تلجأ الى إلغاء الدوري رغم الظروف المالية والاقتصادية الصعبة بل على العكس أعربت مراراً وتكراراً عن إصرارها على متابعة مباريات الدوري وقد حددت موعداً لذلك اكثر من مرة آخرها 29 اذار المقبل دليل حرصه على اللعبة.

ان اللقاءات التي عقدها الاتحاد مع رؤساء النوادي واللاعبين وآخرها اللقاء التشاوري الموسع بحضور رؤساء وممثلي نوادي الدرجة الاولى والمدراء الفنيين واللاعبين الذين يحملون شارة الكابتن في فرقهم اضافة الى عدد من وكلائهم دليل على حرص الاتحاد ورئيسه على مقاربة الملف بكل شفافية امام كل الأطراف المعنية.

ان نوادي الدرجة الاولى التي هي أم الصبي تؤكد حرصها على اللعبة وعلى حقوق اللاعبين

وتتمنى على الجميع عدم مقاربة الملف من دون ان تكون لديها كافة المعطيات والمعلومات الصحيحة بعيداً عن المزايدات.

كما تهيب بالجميع عدم زج اللعبة في زواريب السياسة. وتدعو الجميع الى حماية كرة السلة والحفاظ عليها.

ان رؤساء النوادي إذ يعتبرون اي تعرض شخصي لكرامة رئيس الاتحاد، كأنها صادرة بحق كل عائلة كرة السلة ، وهم إذ يرفضونها جملة وتفصيلاً.