living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سر سقوط يوفنتوس: رونالدو "فشل"في غرفة الملابس

28
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لا يزال سقوط يوفنتوس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يشغل الصحف الإيطالية، التي وصفت أداء بطل الدوري المحلي بالباهت أمام أولمبيك ليون الفرنسي، الأربعاء.
 
وتلقى فريق "السيدة العجوز" هزيمة مباغتة بهدف نظيف في ليون، بعد مردود ضعيف من لاعبيه وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، ليعزز الفريق الفرنسي فرصه في بلوغ دور الثمانية لأول مرة منذ 10 سنوات.
 
وفي ظل بحث الصحافة الإيطالية عن سر السقوط المفاجئ ليوفنتوس، قالت صحيفة "لا ستامبا" واسعة الانتشار إن السبب يكمن في غرفة الملابس، مع حالة "لا مبالاة" أصيب بها لاعبو الفريق قبل وخلال اللقاء.
 
وكشفت "لا ستامبا" أن رونالدو فشل في شحن اللاعبين في غرفة الملابس، رغم توجيهاته لهم قبل المباراة، وبعد شوطها الأول الذي ابتعد فيه نجوم الفريق عن مستواهم المعهود ومنيوا بهدف المباراة الوحيد.
 
وسجل لوكا توسار هدف ليون بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 31، بعد انطلاقة من المتألق حسام عوار.
 
لكن بين شوطي المباراة، كانت كلمات رونالدو لزملائه "بلا أي فائدة" وفقا لوصف الصحيفة الشهيرة، التي قالت إن "اللاعب نفسه لم يلتزم بتطبيق التوجيهات التي أعطاها لأعضاء الفريق".
 
ورغم أن القرعة أوقعت يوفنتوس أمام منافس سهل نسبيا في دور الـ16، فإن بطل أوروبا مرتين بات مهددا من الخروج من دوري أبطال أوروبا في مرحلة مبكرة للغاية، قبل لقاء الإياب يوم 17 مارس المقبل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout