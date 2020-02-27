بالصور: "كورونا" يقتل لاعبة رياضية ايرانية!

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أعلنت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الخميس وفاة لاعبة المنتخب الإيراني لكرة القدم داخل الصالات إلهام شيخي بمحافظة قم، جراء إصابتها بفيروس كورونا الذي تفشى في إيران مؤخرا.

وهذه أول حالة وفاة تسجل بين الرياضيين في إيران، منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، بعدما سجلت محافظة قم أول حالتي وفاة داخل المحافظة يوم الأربعاء الماضي وأصبحت هذه المحافظة مركزا لنشر الفيروس المستجد في إيران.

وأعلن في وقت سابق اليوم عن إصابة كل من معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، ومجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا الجديد.

كما أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل التي أجريت لإيرج حريرجي نائب وزير الصحة، أكدت إصابته بفيروس “كورونا”.