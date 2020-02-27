ثورب ينصح الرياضيين بعدم المخاطرة بالصحة من أجل الأولمبياد

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يقول نجم السباحة الأسترالي المعتزل إيان ثورب إنه لا يجب على الرياضيين المخاطرة بصحتهم وسلامتهم من أجل الظهور في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في العاصمة اليابانية هذا العام في الوقت الذي تخوض فيه السلطات الصحية حول العالم معركة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتسبب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضي في إصابة نحو 80 ألف شخص ووفاة ما يزيد عن 2700 معظمهم في الصين.

وبسبب الفيروس تأجلت وألغيت العديد من المنافسات والأحداث الرياضية حول العالم بينما يخشى البعض من تأثير محتمل على أولمبياد طوكيو 2020 أيضا.

وقال ديك باوند عضو اللجنة الأولمبية الدولية لرويترز يوم الأربعاء إنه سيتعين على منظمي الدورة الأولمبية ”على مضض“ إلغائها إذا ما تحول انتشار الفيروس إلى وباء.

وقال ثورب وهو صاحب خمسة ألقاب أولمبية إن صحة وسلامة الرياضيين تأتي في المقام الأول.

وأضاف للصحفيين في كانبيرا اليوم الخميس ”بالتأكيد كان هذا الأمر ليقلقني.

”علينا الاستعانة بعدد من أفضل الخبراء في مجال الأمراض لمعرفة المخاطر التي يمثلها انتشار (الفيروس) على الفريق والمخاطر التي تتعرض لها الدول الأخرى وكيف يمكن لنا تنظيم دورة أولمبية دون مخاطر وعدم تعريض الرياضيين لأي خطر.“

وأردف ثورب ”أعتقد أن القرار يفترض أن يعود لكل رياضي بصفة شخصية. لكن سواء قرروا المشاركة أم لا فإن عليهم وضع سلامتهم وصحتهم في المقام الأول.“

وقال إيان تشسترمان رئيس البعثة الأولمبية الأسترالية يوم الأربعاء إن انتشار الفيروس يمثل مصدر قلق خطيرا لبلاده لكن التعليمات صدرت للرياضيين بالاستعداد للمشاركة كما هو مقرر ودون أي تغيير.