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فيروس كورونا يربك جدول مباريات دوري أبطال آسيا

27
FEBRUARY
2020
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إرجاء مباريات أندية شباب الأهلي والوحدة الإماراتيين والتعاون السعودي التي كانت مقررة مع شهر جودرو واستقلال طهران وبيرسيبوليس الإيرانيين الأسبوع المقبل في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا.
 
وقال محمد الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم إن قرار الاتحاد الآسيوي جاء بعد قيام الاتحاد الاماراتي للعبة "بمخاطبة الاتحاد الآسيوي وإبلاغه رسميا بالتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات سواء قرار وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمنع السفر إلى بعض الدول، وكذلك قرار هيئة الطيران المدني بشأن تعليق الرحلات من وإلى بعض الدول (ومنها إيران)"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
 
وكان من المقرر ان يلعب الوحدة مع استقلال طهران يوم الاثنين في أبوظبي، وشباب الأهلي مع شهر خودرو الثلاثاء في دبي.
 
كذلك أعلن التعاون عبر حسابه على تويتر موافقة الاتحاد الآسيوي "على طلب إدارة النادي بتأجيل مواجهة التعاون مع بيرسيبوليس الاثنين" والتي كانت مقررة في دبي.
 
ولم يتم البت حتى الآن في مصير مباراة النصر السعودي مع ممثل إيران الرابع في البطولة القارية سيباهان أصفهان التي كانت مقررة الثلاثاء أولا في البحرين ثم تم نقلها إلى طشقند.
 
وذكر النصر في بيان له عبر حسابه في تويتر: "تلقت إدارة نادي النصر خطابا من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد باعتذار الاتحاد البحريني لكرة القدم عن استضافة مباراة الفريق الأول ضد سيباهان أصفهان بسبب انتشار فيروس كورونا في إيران".
 
وجاء في البيان:"سوف ترسل إدارة نادي النصر خطابا رسميا للاتحاد السعودي لكرة القدم، تطالب فيه بمخاطبة الاتحاد الآسيوي، بتأجيل مباراة الفريق المقبلة أمام سيباهان أصفهان والتي من المقرر إقامتها الثلاثاء في العاصمة الأوزبكية طشقند، حرصا من إدارة النادي على سلامة البعثة".
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