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زيدان يعلق على هزيمة ريال مدريد.. وسبب استبعاد كروس

27
FEBRUARY
2020
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عقب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على هزيمة الميرنغي من مانشستر سيتي، مؤكدا على عدم تأثر اللاعبين بهذه الخسارة.
 
وخسر النادي الملكي 2-1 أمام مانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي دوري الأبطال.
 
وتحدث زيدان عن مشاعر غرفة اللاعبين في تصريحات عقب المباراة، قائلا: "منزعجين من الخسارة ولكن نعلم أن المباراة 180 دقيقة، ويحدث ما يحدث ولكن هي هكذا، حتى لو كنا فزنا، وفعلنا الأصعب وسجلنا الهدف ولكن في 10 دقائق سجلوا في شباكنا هدفين".
 
وعن طرد سيرخيو راموس وعدم وجوده في مباراة العودة، قال زيدان: "حسنا هذه هي كرة القدم، لا يمكننا تغيرها، وعلينا البقاء مع الأمور الإيجابية، وعادة لا يوجد هناك أمور إيجابية في مثل هذه النتائج، وخضنا مباراة جيدة باستثناء آخر 10 أو 15 دقيقة، والآن علينا الذهاب إلى هناك والفوز إذا رغبنا في التأهل".
 
وعلق زيدان عما حدث في آخر 10 دقائق، بالقول: "لا شيء. هذه أخطاء والأخطاء تدفع ثمنها ولكنها جزء من كرة القدم".
 
واستكمل المدرب الفرنسي زيدان، حديثه عن أداء اللاعبين، قائلا: "قدمنا كل شيء في الملعب، ولكن افتقدنا للتركيز في آخر 10 دقائق، وكانت مباراة بدنية ومتكافئة، وفي النهاية دفعنا الثمن".
 
واختتم زيدان حديثه عن سبب غياب توني كروس، وهل يعاني من مشكلة بدنية، قائلا: "لا يعاني من أي شيء، وكان قرارا فنيا".
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