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مارادونا: ميسي لا يستطيع تكرار ما فعلته

27
FEBRUARY
2020
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كشف أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، عن أمنيته بأنه يتمنى أن يرى قائد فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، لاعبا في صفوف ناديه القديم نابولي، لكنه لن يكون قادرا على تكرار ما فعله هو في النادي الواقع في جنوب إيطاليا.
وحل برشلونة ضيفا على نابولي، الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.
 
وأوضح مارادونا في تصريحاته "أستمتع كثيرا بمشاهدة ميسي، إنه لاعب يمتلك مهارة كبيرة ويجب أن يكمل مسيرة التألق".
 
وقال أسطورة الكرة الأرجنتينية: "كنت أرغب في مواجهة ميسي، لكنه جاء للعب في سان باولو بعدما أصبح الملعب في حالة تدهور".
 
وتابع: "ميسي لم يعش ما مررت به، لكنه يمكنه بسهولة اللعب مع نابولي، لكنني أعتقد أنه لن يكون قادرًا على فعل ما فعلته، لكنني بالتأكيد أود لو كان في نابولي لاعب من نوعية ميسي".
 
ويعتبر الكثيرون في العالم أن ميسي المتوج بالكرة الذهبية خلال مسيرته 6 مرات، هو الوريث الشرعي لمارادونا على عرش الكرة في الأرجنتين، بل وفي العالم كله.
 
ولعب مارادونا في صفوف نابولي لمدة 7 سنوات بدءا من عام 1984، ليصبح معشوق الجنوب الإيطالي، ويتوج مع نابولي بخمسة ألقاب منها الدوري الإيطالي (مرتان) وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي 1990 والدوري الأوروبي لكرة القدم.
 
يذكر أن مارادونا سبق أن أشرف على تدريب ميسي حين كان مديرا فنيا لمنتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.
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