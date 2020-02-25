هييرو يكشف خبايا لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي

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تحدث أسطورة ريال مدريد الحية، فيرناندو هييرو، إلى يوروسبورت عربية في مقابلة خاصة، تناول من خلالها العديد من القضايا قبل المباراة المرتبطة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

يحل الفريق الإنجليزي ضيفًا على الملكي في العاصمة مدريد وبالتحديد ملعب سانتياغو برنابيو، لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا سهرة الأربعاء المقبل.

هييرو (51 عامًا) لعب لفائدة ريال مدريد من 1989 حتى 2003 وخاض ما يقارب 600 مباراة بقميصه، ورغم أنه يلعب في قلب الدفاع، فإنه سجل 124 هدفًا.

يرى هييرو أن ريال مدريد لا يجب أن ينظر إلى خصمه وجودة لاعبيه، بل عليه أن يذهب إلى الملعب لتحقيق الفوز فقط..

"يتشابه الفريقان بدرجة كبيرة، كل فريق لديه مجموعة رائعة من اللاعبين بجودة عالية، لكن ريال مدريد لا ينبغي أن يعتد بهذه الحسابات"، هكذا بدأ هييرو حديثه عن المباراة.

وأضاف صاحب الـ 89 مباراة دولية رفقة المنتخب الإسباني: "يجب على ريال مدريد تحقيق فوز مريح قبل خوض مباراة العودة، ينبغي حسم التأهل من هذه المباراة".

وحذر هييرو من مانشستر سيتي الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الأخيرين..

"مانشستر سيتي سيكون مُنافسا شرسا، أنا واثق من ذلك، لديهم مجموعة جيدة من اللاعبين وكذلك مدرب يعرف كل شيء عن الأجواء في البرنابيو بحكم عمله في برشلونة سابقًا".

وأردف "إنها منافسة خاصة بالنسبة لنا ونعرف صعوبة المهمة، مستعدون لما هو قادم وسنرى ما سيحدث".

عن عقوبة الاتحاد الأوروبي بحق مانشستر سيتي وحرمانه من خوض منافسات دوري الأبطال موسمين متتاليين، أوضح هييرو:

"ربما قرار الاتحاد الأوروبي بإيقاف مانشستر سيتي يصب في صالح ريال مدريد، بالتأكيد لاعبو السيتي لن يخوضوا اللقاء بأريحية كبيرة فهم يفكرون في مستقبلهم أيضًا، أنا أعلم ذلك".

ستجذب المباراة قطاعًا عريضًا من متابعي كرة القدم، إذ ستجمع بين الفريق الذي أكل إنجلترا بالطول والعرض في الموسمين الأخيرين بملك دوري أبطال أوروبا وصاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، ريال مدريد.