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الدوري الإيطالي بدون جمهور في المناطق المتأثرة بفيروس كورونا

25
FEBRUARY
2020
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قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) يوم الاثنين إن الحكومة الإيطالية سمحت بإقامة مباريات كرة القدم بدون جمهور في المناطق المتأثرة بانتشار فيروس كورونا.
 
شرطيان في منطقة كازابوسترلينجو بشمال ايطاليا يوم الاثنين. تصوير: يارا ناردي - رويترز.
ونقلت أنسا عن فينشنزو سبادافورا وزير الرياضة قوله إن الأحداث الرياضية تم حظرها في المناطق المتأثرة حتى يوم الأحد لكن ”في بعض الأحداث لدينا إمكانية اللعب بدون جمهور“.
 
ولم يقدم الوزير المزيد من التفاصيل لكن وسائل إعلام إيطالية أكدت أنه يشير إلى مباريات دوري الدرجة الأولى.
 
وتوفي سبعة أشخاص واصيب أكثر من 220 شخصا بفيروس كورونا في منطقتي لومبارديا وفينيتو في أسوأ تفش للمرض في أوروبا.
 
وقال فريق لودوجوريتس البلغاري في موقعه الرسمي في الإنترنت إن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) أبلغه بإقامة مباراته ضد إنتر ميلان في إياب دور 32 في الدوري الأوروبي يوم الخميس باستاد سان سيرو بدون جماهير.
 
وأوضح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي في الإنترنت أنه تقدم بطلب إلى الحكومة لإقامة المباريات بدون جمهور ”من أجل حماية المنافسات الرياضية“.
 
وتأجلت أربع مباريات في الدوري هذا الأسبوع من بينها مواجهة إنتر ميلان صاحب المركز الثالث ضد سامبدوريا وهناك مشكلة في العثور على مواعيد بديلة لتلك المواجهات.
 
والمباريات التي ستكون بدون جماهير هي أودينيزي ضد فيورنتينا يوم السبت وميلان ضد جنوة ويوفنتوس ضد إنتر وساسولو ضد بريشيا يوم الأحد وسامبدوريا ضد فيرونا يوم الاثنين المقبل.
 
وستقام المباريات الأربع الأخرى بجمهور إذ لم ينتشر الفيروس بشكل أكبر.
 
كما تقرر تأجيل مباراتين في الرجبي في إيطاليا الأسبوع المقبل وتم إلغاء تجمع لمنتخب كرة القدم تحت 19 عاما مع روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الوطني.
 
وتقام مباراة نابولي وبرشلونة في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء في نابولي التي تبعد مئات الكيلومترات عن المنطقة المتأثرة بفيروس كورونا ولا يوجد ما يدل على إمكانية إلغائها.
Reuters
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