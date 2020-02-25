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آتر ماجوك ليوروسبورت: هذا ما قلته لإيلي شمعون قبل المباراة وهذه وجهتي المقبلة!

25
FEBRUARY
2020
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عبّر آتر ماجوك عن افتخاره بالتواجد في المجموعة الحالية من منتخب لبنان، منوها باللاعبين الشبان وما قدموه في المباراتين الاخيرتين امام العراق والبحرين.
 
وعن الإنتصارَين السهلَين بمواجهة العراق والبحرين، رفض ماجوك تعبير "سهل" وقال: عندما تلعب مباريات للفيبا ليس هناك من مباريات سهلة  فعليك ان تأتي الى الملعب وتلعب بكل قوتك في الدفاع والهجوم.
 
وتابع: انا فخور بأن اكون جزءا من هذا الفريق وضمن هذه المجموعة. ما فعله الإتحاد هو بالتأسس لمجموعة شابة ومتعطشة، ونحن نتحسن مع مرور كل مباراة. لم يكن عليّ الكثير من الضغط بل كان عليّ ان اضع ما املكه من حسّ قيادي داخل هذه المجموعة.
 
 
وعن أداء اللاعبين الشبان ككريم زينون وعلي منصور وإيلي شمعون وعزيز عبدالمسيح قال ماجوك: قدموا اداء رائعا، لقد قلت لإيلي شمعون انه عندما تكون الفرصة سانحة، سدّد ولا تتأخر! قلت لهؤلاء اللاعبين لا تخافوا وإلعبوا.
 
وأضاف: كرة السلة ليست عبارة عن لعبة تمرّر فيها للاعب الأجنبي كي يلعب هو كما يحلو له، بل على كل لاعب ان يتحمّل مسؤوليته ومن الرائع اننا سددنا اليوم بطريقة رائعة، وهو ما سمح ايضا لبعض اللاعبين من اجل الراحة كعلي حيدر. 
 
ما هو التالي بالنسبة لآتر ماجوك؟ اكدّ لاعب الإرتكاز انّه متجه نحو تونس للعب في الـNBA African League. 
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