living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد غياب الزمالك.. إعلان فوز الأهلي في قمة "لم تُلعب"

24
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم يحضر لاعبو نادي الزمالك، مساء الاثنين، إلى استاد القاهرة الدولي، للمشاركة في قمة الدوري المصري، الأمر الذي جعل الحكم يعلن فوز الأهلي.

وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق تأخير لقاء القمة لمدة ساعة، نظرا لموجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وبعد حلول موعد المباراة، نزل لاعبو الأهلي إلى أرضية الملعب بحضور الطاقم التحكيمي، فيما لوحظ غياب لاعبي الزمالك.

وانتظر حكم اللقاء لمدة 20 دقيقة، قبل أن يعلن فوز الأهلي بعد تأكيد انسحاب الزمالك.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن حافلة الزمالك تعطلت حين كانت في طريقها إلى الملعب، مشيرة إلى أن إدارة الفريق توجهت إلى أحد أقسام الشرطة لتحرير محضر بالواقعة لإثباتها، وإرسالها إلى اتحاد الكرة.

وقال موقع "اليوم السابع" إن لاعبي الزمالك غادروا حافلة الفريق في اتجاه منازلهم.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout