بعد غياب الزمالك.. إعلان فوز الأهلي في قمة "لم تُلعب"

A + A -

لم يحضر لاعبو نادي الزمالك، مساء الاثنين، إلى استاد القاهرة الدولي، للمشاركة في قمة الدوري المصري، الأمر الذي جعل الحكم يعلن فوز الأهلي.

وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق تأخير لقاء القمة لمدة ساعة، نظرا لموجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وبعد حلول موعد المباراة، نزل لاعبو الأهلي إلى أرضية الملعب بحضور الطاقم التحكيمي، فيما لوحظ غياب لاعبي الزمالك.

وانتظر حكم اللقاء لمدة 20 دقيقة، قبل أن يعلن فوز الأهلي بعد تأكيد انسحاب الزمالك.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن حافلة الزمالك تعطلت حين كانت في طريقها إلى الملعب، مشيرة إلى أن إدارة الفريق توجهت إلى أحد أقسام الشرطة لتحرير محضر بالواقعة لإثباتها، وإرسالها إلى اتحاد الكرة.

وقال موقع "اليوم السابع" إن لاعبي الزمالك غادروا حافلة الفريق في اتجاه منازلهم.