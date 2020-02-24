ريال مدريد يتعرض لضربة قاضية قبل الكلاسيكو

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أعلنت صحيفة آس الإسبانية المقربة من ريال مدريد إصابة الجناح البلجيكي الدولي ايدين هازارد في شظية القدم اليمني مع غيابه عن الملاعب لقرابة الشهرين.

اللاعب البلجيكي القادم من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو في الصيف الماضي غاب عن الملاعب 3 أشهر للاصابة أمام باريس سان جيرمان ليعود في التعادل 2-2 الأسبوع الماضي أمام سيلتا فيغو.

هازارد تعرض لنفس الاصابة من جديد في مواجهة ليفانتي السبت على ملعب سيوتات دي فالنسيا ليفتقد زيدان لخدماته حتى نهاية أبريل المقبل مع تأكد غيابه عن لقاء الأربعاء المقبل ضد مانشستر سيتي وكذلك مباراة كلاسيكو بيرنابيو في الأول من مارس.

من جانبها ذكرت صحيفة "ماركا" أن هازارد تعرض للاصابة الثالثة له منذ القدوم إلى ريال مدريد وجميع الإصابات في نفس المكان وهو الكاحل الأيمن.

وقال زيدان بعد خسارة الأمس، وهي الثانية لريال هذا الموسم في الليغا، إن الإصابة الجديدة لهازار "لا تبدو جيدة لأنه يتألم في موضع إصابته السابقة"، موضحا ان "موضع الإصابة السابقة قد يصبح ضعيفا".

وتابع "هذه نكسة. سنرى"، موضحا ان مكان الإصابة كان لا يزال متورما ليل السبت، وعليه يجب الانتظار لإجراء فحوص إضافية للاعب.

ويأتي ذلك ليضيف من معاناة هازار (29 عاما) مع الإصابات التي عكرت مسيرته منذ انضمامه الى النادي الملكي آتيا من تشلسي الإنكليزي في صيف العام 2019، اذ غاب عن بداية الموسم بسبب إصابة عضلية تعرض لها في التمارين قبيل انطلاق المنافسات، قبل ان يغيب لثلاثة أشهر بسبب الإصابة الثانية التي تعرض لها في نوفمبر ضد باريس سان جيرمان.