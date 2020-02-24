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سولشار: فرنانديز يستطيع السير على خطى سكولز وفيرون

24
FEBRUARY
2020
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قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد إن لاعب الوسط الجديد برونو فرنانديز يستطيع أداء أدوار هجومية مثل اللاعبين المخضرمين السابقين بول سكولز وخوان سيباستيان فيرون.
 
وسجل فرنانديز، الذي انتقل إلى يونايتد الشهر الماضي مقابل قيمة مبدئية تبلغ 55 مليون جنيه إسترليني (59.64 مليون دولار)، هدفا من ركلة جزاء كما ساهم في هدفين لزميليه أنطوني مارسيال وميسون جرينوود خلال الفوز 3-صفر على واتفورد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.
 
وعانى يونايتد طويلا في منطقة خط الوسط في ظل غياب بول بوجبا، صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي، بسبب الإصابة بينما قال سولشار إن لاعب الوسط البرتغالي تمكن من تعويض زميله الفرنسي.
 
وأبلغ سولشار وسائل إعلام بريطانية ”برونو أصبح لاعبا مهما جدا.. الآن أصبحنا نملك اللاعب صاحب المركز 10 أو لاعب الوسط الهجومي. أتمنى أن يبقى لائقا ويواصل تقديم مستويات رائعة“.
 
وأضاف ”إنه مثل فيرون وسكولز... كنا نحتاج إلى مثل هذه النوعية من اللاعبين. إنه يعرف أنه جاء من أجل اللعب. من الأمور الجيدة أنه يقوم ببعض المخاطرة عند الاستحواذ على الكرة مثل فيرون“.
 
وتقدم يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 41 نقطة من 27 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب.
 
وسيلعب يونايتد في ضيافة إيفرتون يوم الأحد بعد أن يستضيف كلوب بروج في الدوري الأوروبي يوم الخميس. وتعادل الفريقان 1-1 ذهابا.
Reuters
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